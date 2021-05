Passante "detective" in via delle Camelie: furto sventato davanti al supermercato - Terzo Binario News

Una cittadina nigeriana di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste per aver tentato di rubare una borsa ad una donna. Il fatto è accaduto in via delle Camelie.

La ragazza, davanti ad un supermercato, ha chiesto delle monete ad una donna di 55 anni e al suo diniego ha tentato di strapparle la borsa, non riuscendo nel suo intento anche grazie all’intervento di una passante.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto la denuncia, le testimonianze ed hanno arrestato la responsabile del reato, trattenendola presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.