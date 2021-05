Morto Pietro Del Grosso: lutto nella Asl Roma 1 - Terzo Binario News

Nei giorni scorsi c’è stata l’improvvisa scomparsa di Pietro Del Grosso. La Direzione Aziendale della Asl Roma 1 “ha portato alla moglie e alla famiglia la propria vicinanza e il proprio cordoglio”.

Così in una nota: “È stato un professionista stimato, che ha ricoperto negli anni diversi ruoli con grande impegno e competenza e che nella ASL Roma 1 ha dato in questi ultimi anni un importante contributo nell’Area della Formazione. Tutta l’Azienda si unisce al dolore per la sua scomparsa e rivolge a Pietro il ringraziamento e il saluto che avrebbe espresso in occasione del suo imminente pensionamento”.