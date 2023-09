Passa la Madonna delle Grazie, Civitavecchia paralizzata • Terzo Binario News

Auto dirottate su via Dalmazia rimaste in coda oltre mezz’ora per la processione

La processione per la Madonna delle Grazie paralizza Civitavecchia.

Auto bloccate per oltre mezz’ora in via Dalmazia senza poter andare avanti né indietro.

Il problema si è creato oggi pomeriggio quando la processione, in uscita dalla Cattedrale, ha fatto fermare il flusso veicolare di corso Marconi.

Solo che il venerdì nel tardo pomeriggio di gente in giro ce n’era parecchia e gli automobilisti sono finiti dritti nell’imbuto.