"Golden Buzzer" per i "Ping Pong Pang" ad Italia's Got Talent • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo:

La crew di hip-hop composta da 18 ballerini, e coreografata da da Patrizio e Rachele Ratto, conosciuta come i Ping Pong Pang e proveniente da Tarquinia e Civitavecchia, ha conquistato il cuore del giudice Kabhi Lame di Italia’s Got Talent, ottenendo il prestigioso Golden Buzzer.

Ciò che rende questa crew unica è la loro straordinaria abilità di ballare utilizzando racchette da Ping Pong come parte integrante della loro performance. Essi hanno già dimostrato il loro talento vincendo il titolo di Campioni Italiani nel 2022, ma quest’anno hanno raggiunto un traguardo ancora più significativo.

Grazie al Golden BUZZER, i Ping Pong Pang otterranno il pass diretto per le semifinali del programma, che verranno trasmesse su DISNEY+. La loro performance ha lasciato senza parole la giuria composta da Mara Maionchi e Frank Matano, Khaby Lame ed Elettra Lamborghini, e ha fatto alzare in piedi il pubblico in studio, che ha scandito entusiasticamente “Golden Buzzer, Golden Buzzer”. Quando Kabhi ha premuto il pulsante d’oro, l’emozione dei ragazzi ha raggiunto l’apice, regalando loro un’esperienza indimenticabile.

I membri della crew studiano presso le rinomate scuole di danza di Civitavecchia, Asd Dance Studio, e Tarquinia, Star Dance. Inoltre, queste scuole stanno per lanciare corsi di hip-hop dedicati a ragazzi e bambini di tutte le età, ispirati dall’eccezionale successo dei Ping Pong Pang.

Non vediamo l’ora di seguire con ansia le loro prossime performance nella semifinale, che sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 22 settembre. Auguriamo buona fortuna ai talentuosi coreografi e membri della crew mentre continuano a incantare il pubblico con la loro straordinaria arte.

Congratulazioni a tutti i Ping Pong Pang:

Alessandro Alessi, Alessio Liccardi, Elisa Cancedda, Valeria Izzi, Rachele Camera, Nicole Leoncelli, Mattia Luciano, Flavio Travaglione, Jia Bin Quartili, Andrea Manuelli, Alice De Amicis, Asia Curella, Erica Fusco, Marta Brancaleoni, Beatrice Pucci, Federica Meli, Ratto PatrIzio, Ratto Rachele.