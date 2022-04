Pasqua, dal Comune di Fiumicino 80 pacchi a famiglie in difficoltà del territorio e arrivate dall'Ucraina - Terzo Binario News

“In occasione della prossima Pasqua, 60 famiglie del territorio e 20 famiglie di origine ucraina in difficoltà riceveranno altrettanti pacchi alimentari nel tentativo di rendere più sereno un momento di festa”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“A distribuire i pacchi saranno le volontarie e i volontari della Misericordia che, in questi giorni, hanno ricevuto molte donazioni da parte della famiglia Della Porta dei mercati generali e da Achille Cerulli dell’omonima macelleria – spiega Montino -. Alle aziende e alla Misericordia va il mio ringraziamento per questo ennesimo gesto di solidarietà verso le famiglie che vivono nel nostro Comune”.

Uova di Pasqua per i bambini

“Saranno anche distribuite 50 uova di Pasqua per i più piccoli la cui serenità è sempre al centro dei nostri pensieri e delle nostre azioni e che in un giorno speciale meritano un gesto in più – prosegue Montino -. Oltre alle famiglie, a ricevere le donazioni sarà anche la casa famiglia di Passoscuro, su nostra precisa indicazione”.

“Purtroppo alle conseguenze socioeconomiche della pandemia, si sono sommate quelle legate alla guerra in Ucraina – conclude il sindaco -. Noi come amministrazione, con il preziosissimo contributo delle associazioni di volontariato, cerchiamo di rispondere alle emergenze nel modo migliore possibile senza lasciare indietro nessuno”.