Pascucci rivendica i lavori al lungomare degli Etruschi: "Prosieguo di un lavoro decennale di quando ero sindaco" • Terzo Binario News

“Oggi, lunedì 1 luglio a Campo di Mare partirà il secondo lotto dei lavori per la riqualificazione del Lungomare dei Navigatori Etruschi. Il prosieguo di un lavoro lungo dieci anni, che nei miei due mandati da Sindaco di Cerveteri e da Consigliere Metropolitano ho seguito sin dalle origini.

Quello che fino a dodici anni fa sembrava un sogno irrealizzabile, oggi sta per avere un nuovo tassello, a conferma che il progetto di rilancio della frazione balneare della nostra città era realizzabile e che l’intero iter urbanistico avviato durante la nostra amministrazione era corretto.

Non mi resta altro dunque che invitare la cittadinanza tutta all’apertura ufficiale dei lavori che avverrà oggi, alle ore 17:00 in Piazza Prima Rosa”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale e Sindaco di Cerveteri dal 2012 al 2022.

“Il cantiere che prenderà vita è frutto di finanziamento di due milioni di euro ricevuto dalla Città Metropolitana di Roma su progetto presentato nel 2021 dalla nostra amministrazione – aggiunge Alessio Pascucci – si interverrà in primis su quella che per oltre mezzo secolo è stato il simbolo del degrado e dell’abbandono della Frazione di Campo di Mare, ovvero Piazza Prima Rosa, dove è previsto un restyling completo che la renderà finalmente un luogo accogliente e appetibile. A questo si aggiungerà la realizzazione di un vero e proprio parco sportivo all’area aperta davanti al mare, con la realizzazione di campetti polivalenti, dello skate park, idoneo anche allo svolgimento di manifestazioni di rilievo nazionale e di un’area Climbing per gli sport di arrampicata e di ulteriori attrezzate per numerose attività. Lavori che giungono a seguito di un lavoro lungo dieci anni e che oggi, come Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale ed ex Sindaco di Cerveteri, sono orgoglioso vedano la luce”.

“Per quanto riguarda lo sviluppo dei cantieri – precisa Pascucci – consapevoli di essere nel bel mezzo della stagione estiva, si inizierà a lavorare solamente nelle aree più periferiche, proprio per limitare al minimo i disagi alla stagione balneare dovuti dal cantiere in corso. Una richiesta specifica che fu avanzata nei mesi scorsi dall’allora Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti, al quale vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto durante tutto il suo mandato”.

“Tutti abbiamo sicuramente ancora negli occhi quel giorno di febbraio del 2020, pochi giorni prima della pandemia, quando grazie ad un finanziamento regionale di oltre un milione di euro ottenuto iniziarono i primi storici lavori per il restyling del Lungomare dei Navigatori Etruschi – ha aggiunto Pascucci – quel giorno promisi che sarebbe stato solamente l’inizio di una vera e propria rivoluzione. Oggi, proprio grazie ai fondi Pnrr di Città Metropolitana per i Piani Urbani Integrati, il lavoro continua”.

“Ringrazio con l’occasione – conclude il Consigliere Metropolitano Alessio Pascucci – il Sindaco Metropolitano Roberto Gualtieri e il Vicesindaco di Città Metropolitana Pierluigi Sanna, sempre attenti alle esigenze di tutti i territori e del Litorale ma anche Marco Di Stefano che come dirigente del Comune di Cerveteri seguì insieme all’assessore Matteo Luchetti la richiesta di finanziamento e Salvatore Bernucci, che ha seguito le procedure”.

La cerimonia di apertura del cantiere è fissata per oggi, lunedì 1 luglio alle ore 17:00 in Piazza Prima Rosa a Campo di Mare.