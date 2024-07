Il 5 luglio parte la stagione degli eventi di Ladispoli • Terzo Binario News

Venerdì 5 luglio inizierà la stagione estiva 2024 che si prospetta ricca di eventi. La serata di inaugurazione comincerà alle 21:30 con un po’ di buona musica con il duo Alex e Fabio Manetti.

Seguirà lo show comico di Gianluca Giugliarelli, il cabarettista romano che ha debuttato in teatro al fianco di Kim Rossi Stuart e, in seguito, ha fatto breccia nei principali programmi di intrattenimento come Central Station Sky, Zelig Off, Made in sud, etc.

A seguire, sul palco di Piazza Rossellini Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Entrato nelle case di milioni di persone con il suo gruppo storico “I Teletabbis” il comico romano continua in una carriera in ascesa. Il miglior modo di inaugurare un’estate ricca di appuntamenti.

Sabato 6 luglio, con Area Latina, torna in piazza un grande classico delle estati ladispolane. La storica associazione del territorio, capitanata dall’inesauribile Marco Pagliuca, trasformerà piazza Rossellini in una vera e propria balera per gli amanti dei balli caraibici. Uno spettacolo, giunto ormai alla sesta edizione, che farà vibrare il cuore della nostra città.

Domenica 7 luglio è dedicata ai bambini della nostra città con “Un Sogno in rosa”. Dal grande successo al cinema del film “Barbie”, la produzione Music Time For Project si è ispirata a creare un Musical che raccoglie le preferenze degli adulti e dei bambini: un progetto che sta spopolando con un tour in tutto il Lazio.

Contestualmente ricordiamo che dal 5 luglio 2024 al 7 settembre 2024 sarà programmata l’area pedonale. Viale Italia, piazza Marescotti, piazza Rossellini e via Regina Margherita il venerdì e il sabato saranno pedonalizzate, con divieto di transito e sosta dei veicoli dalle ore 19:00 alle ore 01:00.

Invitiamo tutti i commercianti che insistono nelle vie che saranno pedonalizzate a rimanere, compatibilmente con le esigenze di ciascuno, aperti nelle ore serali e, ai locali che fanno somministrazione ad abbassare il volume della musica rispettando l’ordinanza in vigore ed i limiti consentiti.