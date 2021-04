Pascucci: "Asfaltata la via Doganale a Valcanneto" - Terzo Binario News

Dopo i 3km della Via Furbara Sasso, anche la Via Doganale, arteria stradale ad alto scorrimento di fondamentale importanza per le località di Valcanneto, Borgo San Martino, Ceri e I Terzi, cambia look con importanti lavori di rifacimento del manto stradale.

I lavori, svolti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, Ente proprietario della strada, sono stati realizzati grazie ad un emendamento che il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, nel suo ruolo di Consigliere metropolitano d’opposizione in Città Metropolitana e Presidente della Commissione Bilancio.

“Un altro intervento fondamentale, sul quale è stato fatto un importante lavoro in Città Metropolitana – spiega il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – infatti è stato possibile realizzarli grazie all’emendamento da me presentato pari a 150mila euro per il rifacimento del manto stradale di quelle vie, di competenza di Città Metropolitana, che maggiormente necessitavano di interventi.

La Via Doganale è una delle strade di maggiore importanza del nostro territorio, che collega frazioni della nostra città e necessitava con urgenza di un intervento importante.

Questi lavori, seguono i cantieri di alcuni giorni fa sulla Via Furbara Sasso, dove sono stati asfaltati interamente circa 3km di strada. Continueremo a lavorare, come sempre, per intervenire su tutte le zone del nostro territorio che necessitano di interventi”.