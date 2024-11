Chiude la Trasversale, ecco dove e quando • Terzo Binario News

Al fine di eseguire i lavori di manutenzione relativi al risanamento strutturale delle due opere d’arte, Viadotto Urcionio e Viadotto Freddano, lungo la strada statale 675 “Umbro Laziale”, a partire dal prossimo 18 novembre fino al 20 novembre sarà interdetto il transito, in entrambe le direzioni, tra il km 61,800 ed il km 67,300.

La chiusura si rende necessaria al fine di eseguire le operazioni in sicurezza sia per le maestranze coinvolte che per i veicoli in transito lungo la statale.

Di seguito i percorsi alternativi :

Direzione Terni -Civitavecchia

uscita obbligatoria Strada Bagni in corrispondenza del Km 61,800 (Faul Bagni – Stadio – Aeroporto) della SS 675 “Umbro Laziale” proseguire sulla SP “Tuscanese”.

Direzione Civitavecchia – Terni

uscita obbligatoria in corrispondenza del Km 67,300 della SS 675 “Umbro Laziale” per immettersi sulla SS. 2 “Cassia” direzione Viterbo Sud – Viterbo Centro, per poi reimmettersi sulla SS675.