Partono le concessioni demaniali per gli stabilimenti di Montalto - Terzo Binario News

L’amministrazione comunale rende noto che, a seguito del decreto Rilancio sulla proroga al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali, da lunedì inizieranno le prime procedure di rilascio delle stesse agli operatori balneari che hanno prodotto la documentazione necessaria.

«Dopo i finanziamenti ottenuti per gli interventi di ripascimento e dell’erosione costiera, in sinergia con la Regione Lazio a favore del turismo balneare – dichiara il sindaco f.f. Luca Benni – sono finalmente lieto di comunicare che il Comune di Montalto è tra i primi a rilasciare l’autorizzazione di proroga delle concessioni agli operatori del settore che, usufruendo di questo strumento, potranno prolungare la concessione dell’area demaniale per altri 13 anni e avere la tranquillità necessaria per poter investire sulla propria attività.

L’amministrazione comunale si è impegnata in questi anni per poter dare una soluzione certa a questa annosa questione. Da lunedì e a seguire per i prossimi giorni – conclude Benni – cominceremo a rilasciare le prime autorizzazioni di proroga nella certezza che ciò possa contribuire ad un ulteriore sviluppo turistico della nostra costa».