Partono i lavori su via Settevene Palo Nuova a Cerveteri: un restyling lungo un chilometro e 700metri • Terzo Binario News

L’opera di riasfaltatura interesserà l’intero tratto di strada che va dalla rotatoria all’ingresso di Cerveteri fino all’incrocio del Campo Enrico Galli

“Lunedì 15 gennaio inizierà un cantiere importantissimo per Cerveteri. Inizieranno infatti i lavori di riasfaltatura totale di Via Settevene Palo Nuova, nel tratto di strada che parte dalla rotatoria all’ingresso della città fino all’incrocio con il Campo Enrico Galli. Lavori che saranno effettuati da Città Metropolitana di Roma Capitale. Un chilometro e 700metri di strada, che verranno messi totalmente a nuovo: un lavoro fondamentale che metterà in sicurezza una arteria stradale a grande scorrimento, che collega due aree estremamente popolose della nostra città e sulla quale ogni giorno transitano migliaia di automobili, mezzi del trasporto pubblico, mezzi pesanti e mezzi di soccorso”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Come prima cosa, a pochi giorni dall’avvio del cantiere ci tengo a fare dei ringraziamenti – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – il primo è per Alessio Pascucci, che durante il suo mandato da Sindaco in cui già ricopriva il ruolo di Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, si batté fortemente per impegnare l’Ente metropolitano affinché si facesse carico dei lavori di rifacimento della strada prima della cessione definitiva al Comune di Cerveteri. Il secondo ringraziamento è per l’attuale Vicesindaco di Città Metropolitana, Pierluigi Sanna, che negli scorsi mesi ha prontamente risposto in maniera positiva alle mie sollecitazioni di avvio dei lavori. Un doveroso ringraziamento è rivolto a Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche, che ha fortemente voluto l’avvio dei lavori e che mi ha affiancato nell’intero iter amministrativo e burocratico”.

“Quel tratto di Via Settevene Palo Nuova come noto, per lunghissimi anni è stato di proprietà di Città Metropolitana di Roma Capitale e solamente di recente è stato riconosciuto come tratto di strada appartenente al centro abitato – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in fase di cessione dell’area fu bravo Alessio Pascucci ad ottenere il rifacimento del manto stradale prima dell’acquisizione a patrimonio comunale e oggi, anche grazie al supporto dei nostri uffici ed in particolar modo del Geometra Federico Feriozzi, siamo riusciti a far mantenere l’impegno alla Città Metropolitana. A partire da lunedì dunque, salvo maltempo, questa arteria viaria fondamentale per Cerveteri, avrà un nuovo volto”.

“Lavori fondamentali che daranno una nuova immagine a una delle arterie stradali maggiormente trafficate della nostra città – ha dichiarato l’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti – la riasfaltatura di Via Settevene Palo Nuova era un obiettivo preciso che ci eravamo dati come Amministrazione, un traguardo che raggiungiamo e che tra l’altro, non costa nulla al nostro Comune. Monitoreremo passo dopo passo i lavori, che auspichiamo possano procedere in maniera celere e spedita”.