Partiti i lavori in via delle Colonie a Santa Marinella • Terzo Binario News

“A Santa Marinella non si sentirà mai più parlare della Salerno Reggio Calabria.

Sono, infatti, iniziati ufficialmente dopo oltre 12 anni di attesa ed esattamente nel giorno in cui era sta annunciata la riapertura del cantiere, i lavori che porteranno ad asfaltare per tutto il suo lungo percorso via delle Colonie.

È di sicuro questo l’ultimo, ma solo in ordine di tempo, importantissimo risultato ottenuto da questa amministrazione comunale che, nelle ultime settimane sta mettendo fine a tutte le difficoltà e le problematiche che si erano registrate in passato, sul fronte della viabilità e dell’ illuminazione pubblica e delle sicurezza dei cittadini.

Lavorando senza sosta, infatti, stiamo appaltando opere, asfaltando strade mettendo in sicurezza fossi.

E certo non ci fermeremo qui. Per quanto riguarda via delle Colonie, vorrei ricordare che si tratta di una delle arterie interne più importanti e trafficate della città che rappresenta anche una sorta di alternativa alla statale Aurelia, soprattutto in riferimento al traffico urbano di Santa Marinella.

Questa strada, infatti, al termine degli interventi in atto, finalmente potrà essere riaperta alla circolazione a doppio senso di tutti i veicoli. Saranno lasciati laddove possibile per l’ampiezza delle carreggiata dei posti auto che occuperanno solo un lato della strada.

Nei tratti più stretti , dove questo non è consentito le aree di sosta saranno realizzate sui terreni ex Arsial e sarà la stessa ditta appaltatrice che sta ultimando l’opera, a creare anche questi nuovi parcheggi. Tali interventi rivestono una grande importanza soprattutto in proiezione dell’ampliamento del ponte ferroviario di via Valdambrini che è stato progettato e sarà realizzato dalle Ferrovie dello Stato. Da subito però si potrà andare direttamente da via Punico, fino a via Valdambrini, evitando tutto il traffico del centro della città utilizzando via delle Colonie come una vera e propria variante Aurelia. E’ in corso una piccola quanto significativa rivoluzione stradale, con opere che erano attese da decenni. E’ dunque, veramente sotto gli occhi di tutti, come la città che era finita nel baratro a causa di una passata amministrazione sciatta e, soprattutto poca attenta ai reali fabbisogni della popolazione, stia rinascendo, offrendo maggiori servizi maggior decoro urbano, oltre a scuole strade e impianti sportivi moderni e sicuri”.

Il Sindaco

Avv PIETRO TIDEI