Partita una pulizia straordinaria delle strade di Santa Marinella • Terzo Binario News

Iniziata in concomitanza con il periodo di massima affluenza turistica sul litorale di Santa Marinella, una vasta operazione speciale di pulizia della città.

Lo comunicano il sindaco Pietro Tidei e il suo vice Gino Vinaccia che con il delegato all’ambiente Andrea Amanati hanno predisposto un piano capillare di interventi contando anche su una grande presenza numerica di personale che sarà impiegato in questo progetto.

In questa fase straordinaria di pulizia, nella settimana “clou” della stagione, sono scesi in campo ovviamente gli operatori della ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana Gesam, gli operai della Santa Marinella Servizi, i percettori di reddito di cittadinanza che per l’occasione saranno coadiuvati anche nel settore inerente i controlli dalle guardie Ecozoofile nazionali sezione di Santa Marinella, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato sez. di Santa Severa e dalla Polizia Locale.

Tutte le associazioni coinvolte ciascuna per quanto di sua competenza e sotto l’egida della polizia locale effettueranno anche un duplice monitoraggio del territorio e valuteranno eventuali mancanze nel servizio.

Allo stesso modo ci sarà una vera e propria tolleranza zero nei confronti dei comportamenti sbagliati dell’utenza e saranno sanzionati i trasgressori. Gli appartenenti delle due associazione di volontariato per poter svolgere con piena legittimità il loro compito riceveranno un decreto da parte del sindaco così da poter operare anche autonomamente nei prossimi mesi dell’anno.

In questa fase sarà fondamentale anche l’ausilio di quattro macchine spazzatrici da oggi già in funzione, ciascuna coadiuvata da una squadra di percettori del reddito di cittadinanza e dai dipendenti della SMS.

Dopo questa prima giornata di interventi straordinari domani l’opera di pulizia proseguirà interessando via della Libertà, piazza Trieste e piazza Civitavecchia, mentre giovedì sarà la volta del Lungomare Marconi In contemporanea sarà avviata anche la pulizia e lo spazzamento nella frazione di Santa Severa.

“Credo che mai prima d’ora – il commento del sindaco Tidei – sia stata attuata un’iniziativa volta a ristabilire anche il massimo decoro urbano oltre che a rendere più pulite le nostre strade e le nostre cittadine proprio in questi giorni di boom di presenze di turisti anche stranieri e di villeggianti.

Come amministrazione stiamo facendo tutto quanto, anzi direi il massimo di ciò che è nelle nostre possibilità, per questo non mi resta che lanciare l’ennesimo invito appellandomi al senso civico della cittadinanza affinché non si verifichino più abbandoni indiscriminati dei rifiuti ma ci si serva anche dell’Isola Ecologica aperta tutti i giorni mattina e pomeriggio durante la settimana e anche la domenica mattina”.