Parte la stagione di under 15 e under 15 della Dinamo Basket Ladispoli • Terzo Binario News

“E’ arrivata l’ora, domani 20 Novembre partenza incrociata per gli Under 15 e gli Under 17 della Pallacanestro Dinamo; coach Carlo Acconciamessa sara’ chiamato ad un impegnativo “doppio turno”, prima nel derby casalingo contro la Rim Cerveteri (ore 12 palestra Melone) con gli under 15, e poi, neanche quasi il tempo di un boccone, e via verso Viterbo dove gli Under 17 giocheranno contro la Stella Azzurra nel primo pomeriggio nel mitico PalaMale’.

I ragazzi sono tutti carichi e non vedono l’ora di cominciare, in casa Dinamo la soddisfazione e’ tanta per essere riusciti a costruire ed organizzare un settore agonistico giovanile che quest’anno vedra’ la societa’ impegnata in ben 4 campionati, contando l’Under 14 che infatti partira’ i primi di Dicembre e l’Under13 subito a seguire.

Sara’ poi finalmente anche la volta dei gruppi minibasket, dai Pulcini agli Esordienti, con i bambini e bambine nate dal 2017 al 2011 che completeranno il quadro generale delle squadre Dinamo impegnate in campionati e tornei dove l’obiettivo e’ solo uno ed e’ comune a tutti: divertirsi, imparando a giocare a basket, e migliorare”.

Dinamo Ladispoli