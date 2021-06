Parco di Veio: sequestro immobile abusivo - Terzo Binario News

Nell’ambito delle attività di controllo a contrasto degli illeciti ambientali ed edilizi eseguiti questa mattina la Polizia Locale di Roma Capitale ha posto i sigilli ad un immobile di circa 70 metri quadri all’interno del Parco di Veio.

Lo stabile era in costruzione nonostante la totale assenza di titoli autorizzativi, in area soggetta a vincolo paesaggistico: il proprietario è stato denunciato per abuso edilizio e, al termine delle verifiche, tutta la struttura è stata posta sotto sequestro.