Parco del Pineto: anziano trovato morto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un uomo italiano (nato nel 1939) è stato trovato morto in una grotta, all’interno del Parco del Pineto. Questo quanto accaduto sabato 2 aprile intorno alle 12,30.

L’anziano aveva fatto perdere le sue tracce da ieri. Il nipote della vittima, secondo quanto appreso, ha ritrovato il corpo senza vita del familiare il quale, dalle informazioni raccolte, spesso si recava in quella grotta.

Il medico legale, in merito al decesso, per il momento ha escluso cause violente. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Indaga il distretto Aurelio della Polizia.