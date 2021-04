Sgombero della Polizia di una baraccopoli all'Acqua Bullicante - Terzo Binario News

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, con l’ausilio degli agenti del Reparto Mobile, delle Unità Cinofile e della Sezione Operativa della Questura di Roma hanno dato esecuzione, così come disposto da ordinanza a firma del Questore di Roma Carmine Esposito, alle operazioni di sgombero di un terreno sito in via dell’Acqua Bulicante.

Terreno, utilizzato da tempo come rifugio di fortuna e monitorato dai poliziotti da diverso tempo.

Monitoraggio che, dopo diversi servizi di polizia giudiziaria ha consentito di arrestare a gennaio scorso 2 cittadini stranieri per il reato di rapina ed a denunciare in stato di libertà un cittadino straniero per ricettazione ed infine ad arrestare nel mese di marzo un altro cittadino per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le operazioni, sono stati controllati 11 cittadini stranieri, 10 di nazionalità bengalese ed 1 di nazionalità marocchina. Cittadini che poi sono stati accompagnati presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica e successivamente presso l’Ufficio Immigrazione per valutare la loro presenza sul territorio nazionale.

2 degli 11 cittadini stranieri, sono stati indagati in stato di libertà per violazione Legge Immigrazione.

Al termine delle operazioni di Polizia l’area veniva risanata e restituita alla sua naturale destinazione.