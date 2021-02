Parco degli Angeli: "I consiglieri di Ladispoli si esprimano sul caso Cordeschi" - Terzo Binario News

In data 10.01.2021 abbiamo indirizzato, al Sindaco di Ladispoli, al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i Consiglieri una nota con la quale invitavamo a porre in essere ogni attività istituzionale volta a stabilire se l’operato e l’atteggiamento dell’Assessore Lucia Cordeschi siano stati conformi ai canoni di correttezza ed imparzialità che devono connotare l’agire di un appartenente alla Pubblica Amministrazione che, nell’espletamento delle sue funzioni, riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale.

La segnalazione concerneva l’attività demolitoria del Parco degli Angeli, patrocinata dall’Assessora Cordeschi – per sua stessa ammissione nello svolgimento delle sue funzioni – che si è posta in aperto contrasto con le Ordinanze emesse dal Tribunale di Civitavecchia e le dubbie modalità (per quanto concerne la previsione dei requisiti necessari per poter aderire al bando) con le quali è stata condotta l’assegnazione di parte dell’area pubblica sita in via delle Viole all’Associazione Nuove Frontiere Onlus, sostenuta dalla Cordeschi nell’attività demolitoria anzidetta.

La segnalazione, oltre alla documentazione di riferimento, recava l’indicazione della nostra disponibilità a fornire ulteriori elementi di dettaglio.

Il Sindaco si è chiuso in un silenzio che eufemisticamente definiamo “imbarazzato”, l’Assessora Cordeschi quando ha deciso di aprire bocca ha peggiorato la sua situazione.

Solo il Consigliere di opposizione Eugenio Trani ci ha contattati per avere migliore cognizione dei fatti.

Di ieri la notizia che la Presidente del Consiglio Comunale ha convocato per il 1° marzo la Conferenza dei Capi Gruppo per decidere le date in cui tenere i consigli comunali.

Auspichiamo che i Consiglieri Comunali cui abbiamo indirizzato la nostra segnalazione pongano appena possibile all’attenzione del Consiglio Comunale la questione da noi sollevata, atteso l’interesse comune a tutti i cittadini di fare affidamento sulla trasparenza e probità dei suoi amministratori.

Filippo Bellantone / Presidente APS Parco degli Angeli Onlus

La lettera: “

Facendo seguito a quanto anticipato sugli organi di stampa, si pone all’attenzione delle

SS.LL. la seguente questione che ha formato oggetto di rilievi circa l’operato dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ladispoli, Sig.ra Lucia CORDESCHI.

E’ d’obbligo la seguente ricostruzione in punto di fatto:

1. In data 10.05.2007 all’Associazione Nuove Frontiere Onlus veniva concesso in comodato d’uso gratuito, senza diritto di superficie, il terreno sito in Cerveteri a via dell’Infernaccio snc, affinché lo stesso fosse utilizzato per attività in favore di persone disabili.

La concessione veniva rinnovata in data 23.10.2011 (e poi in data 26.06.2017) con espressa previsione che nell’area avrebbero potuto operare altri organismi costituiti per attuare programmi specifici in favore di persone disabili (All. 1a e 1b).

2. Veniva dunque rappresentata al Comune di Cerveteri la proposta progettuale di realizzare una struttura polivalente per dette persone svantaggiate.

La proposta veniva accolta con Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Cerveteri nr. 74 del 04.12.2007 per “Struttura temporanea di pubblica utilità” poiché “le opere richieste, in struttura precaria, di facile rimozione, si rendono necessarie per migliorare le condizioni di vita, svolgere tutte quelle attività polivalenti di carattere sociale rivolte a persone portatrici di handicap, attivando, stimolando ed ottimizzando attraverso progetti specifici necessari ad evitare isolamento, incrementare la socializzazione ed autonomia dei soggetti minorati, per essere di notevole aiuto alle famiglie coinvolte dal disagio”.

Conseguentemente in data 06.12.2007 veniva rilasciata dal Comune di Cerveteri l’Autorizzazione Edilizia nr. 48772 per l’allocazione su detto terreno di una struttura per le anzidette attività, che veniva realizzata previa recinzione dell’area.

3. In data 19.07.2017 veniva costituita l’Associazione Parco degli Angeli Onlus che allocava, per come previsto dal contratto di concessione del comodato, la propria sede presso la struttura di cui sopra ed ivi cominciava a svolgere le proprie attività.

In data 11.11.2017 l’Associazione Nuove Frontiere Onlus, con atto clandestino per come accertato dai Giudici, spossessava mediante la sostituzione delle serrature del cancello d’ingresso l’Associazione Parco degli Angeli Onlus impedendole l’accesso all’area ed alla struttura realizzata sulla stessa.

4. Essendo stati violati gli accordi contrattuali il proprietario del terreno, previa revoca del comodato concesso alla Nuove Frontiere Onlus, in data 18.04.2018 stipulava un nuovo contratto di comodato dell’area, sempre senza diritto di superficie, con la Parco degli Angeli Onlus (All. 2) la quale agiva in giudizio al sol fine di vedersi riconoscere il diritto al compossesso della struttura.

5. Con Ordinanza del 09.10.2018 (All. 3) il Tribunale di Civitavecchia riconosceva il diritto rivendicato dalla Parco degli Angeli Onlus e nello stesso senso si esprimeva, dopo essere stato adito con reclamo dalla Nuove Frontiere Onlus, con Ordinanza del 26.02.2019 (All. 4).

Tuttavia la Nuove Frontiere Onlus continuava a non ottemperare al disposto delle innanzi specificate ordinanze, opponendosi sia fisicamente (barricandosi dentro la struttura) che con dei tecnicismi procedurali per differire la reimmissione della Parco degli Angeli Onlus nel possesso della struttura di Cerveteri.

6. Con delibera nr. 79 del 12.04.2019 la Giunta Comunale di Ladispoli, presente l’Assessore Lucia CORDESCHI, tempestivamente rispetto alle esigenze della Nuove Frontiere Onlus, approvava i criteri per la concessione a favore di un’associazione di genitori di ragazzi disabili di parte dell’area verde di via delle Viole precisando che avrebbero potuto partecipare alla selezione per la concessione dell’area le associazioni con sede nel Comune di Ladispoli, costituite da almeno dieci anni (All. 5).

La procedura si concludeva con l’assegnazione, nel mese di giugno del 2019, alla Nuove Frontiere Onlus, unica esistente sul territorio di Ladispoli (nel quale, per poter partecipare al bando, aveva trasferito la sede) costituita fra familiari di persone disabili da almeno dieci anni.

7. Inopinatamente, nel settembre del 2019 (mentre era in corso di emissione un ulteriore provvedimento del Tribunale che le avrebbe imposto di ottemperare alle Ordinanze di cui sopra), la Nuove Frontiere Onlus si determinava a rendere inutilizzabile la struttura (senza tenere conto che era stata dichiarata di pubblica utilità) ed abbandonava l’area dopo aver vandalizzato quanto non poteva essere asportato.

I materiali recuperati venivano utilizzati per la realizzazione di un manufatto in via delle Viole.

8. In tale frangente il sottoscritto, in data 25.09.2019, chiedeva l’intervento dell’Arma dei Carabinieri per la constatazione dei fatti e l’identificazione delle persone intente nelle opere demolitorie.

I militari identificavano formalmente la Signora Lucia CORDESCHI che si qualificava come Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ladispoli.

Dei fatti venivano interessate la competenti Autorità, stante la palese violazione delle Ordinanze del Tribunale di Civitavecchia.

9. In data 14.11.2020, nel corso della trasmissione radiofonica “Cambia il mondo” condotta dall’emittente Centro Mare Radio, l’Assessore Lucia Cordeschi affermava che giorno 25.09.2019 si trovava sul terreno di via dell’Infernaccio in Cerveteri per sorvegliare le operazioni di smantellamento della struttura Parco degli Angeli le cui strutture, essendo stato stabilito con una sentenza che erano di proprietà della Nuove Frontiere Onlus, erano in fase di spostamento verso l’area di via delle Viole concessa a tale associazione. Al riguardo confermava di essersi interessata personalmente presso imprenditori di zona per le operazioni di smantellamento.

Non era in grado, però, di esibire la sentenza in questione, della quale più volte affermava l’esistenza, e tantomeno un suo estremo stante il fatto che, a suo dire, era riposta sulla sua scrivania in ufficio al quale non poteva accedere essendo in isolamento poiché affetta da COVID-19.

10. Il sottoscritto, nell’immediatezza e anche con successive attività di informazione pubblica, metteva in evidenza che non esiste alcuna sentenza concernente la proprietà delle strutture a suo tempo edificate sul terreno di Cerveteri poiché ciò non ha mai formato oggetto di giudicato, in quanto l’unica azione posta in essere dalla Parco degli Angeli Onlus verteva sul possesso di tali strutture, che le era stato riconosciuto quale diritto reale di godimento.

11. Tuttavia l’assessore Lucia CORDESCHI in una videointervista rilasciata in data 08.01.2021 a l’Ortica Social ha insistito sull’esistenza di una sentenza che attesterebbe che le strutture, in parte demolite ed in parte asportate, realizzate sul terreno di via dell’Infernaccio in Cerveteri erano di proprietà della Nuove Frontiere Onlus e che lo spostamento delle stesse rientrava nel programma, da lei ideato, di realizzare in Ladispoli un non meglio specificato “Polo della disabilità”.

Ciò premesso, prescindendo dalla questione tecnica concernente la proprietà delle strutture asportate dal terreno di Cerveteri che, in assenza della concessione del diritto di superficie, non sono mai entrate nella sfera patrimoniale della Nuove Frontiere Onlus e che comunque delle quali detta associazione non poteva liberamente disporre essendo stato riconosciuto sulle stesse alla Parco degli Angeli Onlus un diritto reale di godimento con contestuale ordine di ripristino della situazione ante spoglio, si osserva che l’Assessore Lucia CORDESCHI:

• si è resa partecipe, dirigendo anche in prima persona come da sua stessa ammissione, di attività violative di Ordinanze del Tribunale di Civitavecchia, peraltro lesive degli interessi delle persone disabili assistite dalla Parco degli Angeli Onlus;

• ha proceduto con le attività demolitorie della struttura Parco degli Angeli con la consapevolezza (per come da essa stessa ammesso durante la trasmissione radiofonica del 14.11.2020) che tale struttura era stata dichiarata opera di pubblica utilità dal Comune di Cerveteri;

• ha cercato di legittimare il suo operato agli occhi dei cittadini affermando, contrariamente al vero, l’esistenza di una sentenza che indicherebbe che le strutture che sono state demolite per ricavarne materiali da utilizzare per le edificazioni in via delle Viole erano di proprietà della Nuove Frontiere Onlus.

Con la presente si chiede alle SS.VV., considerando l’interesse comune a tutti i cittadini di fare affidamento sulla trasparenza e probità dei suoi amministratori, di porre in essere ogni attività istituzionale volta a stabilire se l’operato e l’atteggiamento dell’Assessore Lucia Cordeschi siano conformi ai canoni di correttezza ed imparzialità che devono connotare l’agire di un appartenente alla Pubblica Amministrazione che, nell’espletamento delle sue funzioni, riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale.

Si rimane fiduciosi in attesa di riscontro, disponibili per ulteriori chiarimenti e/o documentazione di dettaglio e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti”.

Il Presidente

Sig. Filippo Bellantone