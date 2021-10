"Parco Baden Powell nel degrado a Civitavecchia" - Terzo Binario News

Noi abitanti del quartiere Boccelle vogliamo denunciare lo stato attuale del parco Baden Powell.

Chiediamo che venga ripristinato il muro distrutto accanto ad uno dei cancelli d’entrata del parco, in queste condizioni da mesi oramai, questo comporta l’inutilità della chiusura del parco nelle ore notturne perché l’accesso al parco è aperto ad ogni ora della notte e ciò ha dato via libera a chiunque d’entrare, soprattutto a comitive di giovani ragazzi, che nonostante il divieto di accesso entrano senza alcuna remora causando non pochi problemi agli abitanti del quartiere disturbando la quiete pubblica con grida e lasciando sporcizia ovunque.

Altro problema che vorremmo venga risolto è la mancanza di cestini, noi abitanti del quartiere ci stiamo arrangiano ponendo delle buste, pulendo dove possiamo e smaltendo i rifiuti, e questo non credo sia un nostro dovere ma senso di civiltà e rispetto per i beni comuni che tutti dovrebbero avere.

Un ulteriore problema è la mancanza di cestini per le deiezioni dei cani che puntualmente vengono lasciate in terra da proprietari incivili.

Per chiudere la nostra denuncia chiediamo, in primis che venga chiuso il muro vicino al cancello, inoltre chiediamo che vengano installati cestini per l’immondizia e per le deiezioni dei cani.

Siamo certi che questa nostra denuncia verrà presa in considerazione perché più volte sono stati esposti questi problemi e non sono stati mai risolti, ora chiediamo aiuto pubblicamente e finché non verranno risolti continueremo a denunciare questa situazione”.

Gli abitanti di Boccelle