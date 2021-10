La Civitavecchia Futsal esordisce all’Ivan Lottatori dove arriva il Levante - Terzo Binario News

La Civitavecchia Futsal affronta il suo primo impegno casalingo nella stagione 2021-2022 di C1 girone B. All’Ivan Lottatori arriva il Levante, compagine neopromossa che nella prima giornata ha ottenuto un pari interno con i ceriti del Valcanneto.

Squadre in campo dalle 15 e per i nerazzurri sarà la prima uscita nell’impianto di Borgata Aurelia con i colori della città, dopo l’accordo sottoscritto fra la Futsal Academy e il Civitavecchia Calcio 1920. E questo è un fattore, ovvero la motivazione, generata dalla prima uscita fra le mura amiche. Poi ci sono i punti da conquistare, l’obiettivo di giornata che serve per mettere distanza fin da subito verso quelle compagini che lottano per mantenere la categoria e assicurarsi così un prosieguo di stagione in tuta serenità. «Non mi fido del Levante, sebbene sia arrivato adesso in C1 – afferma mister Simone Tangini – perché il pari con il Valcanneto fa capire come il quintetto romano sia in grado di giocarsela con tutti senza remore. Tuttavia la Civitavecchia Futsal giocherà la sua di partita, senza preoccuparsi dell’avversario». Si viene dal successo per 3-1 maturato nella tana dell’Atletico Tormarancia e, sebbene sia soltanto la seconda giornata di campionato, si vuole dare continuità ai risultati: «Non ci sarà emozione nei giocatori, ma solo una gran voglia. La partita da disputare ad Aurelia rappresenta uno stimolo importante, il sintetico è superficie a noi congeniale, dobbiamo riproporre la prestazione del primo tempo del polivalente Fiorini per l’arco della partita intera».

Tangini però non avrà a disposizione gli stessi due giocatori assenti anche sabato ovvero Matteo Tiberi e Daniele Lipparelli. Se per il secondo non si sono problemi e dalla prossima settimana sarà a disposizione, per il primo invece bisognerà attendere la sfida interna con il Valentia della quarta giornata prima di vederlo inserito in lista gara. Insomma ci vorranno ancora una quindicina di giorni affinché torni abile e arruolato.