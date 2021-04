Parco Angelis sulla Cordeschi: "Dimessa o dismessa, benvenuto a Fiovo Bitti" - Terzo Binario News

“Di oggi la notizia delle dimissioni della signora Cordeschi e, memori della contrapposizione che ha connotato i nostri rapporti, in molti mi hanno chiamato per un commento.



Che dire? Dimessa o “dismessa”, per usare un termine a lei caro, d’importante c’è che per il tratto a venire la Parco degli Angeli Onlus finalmente al Comune di Ladispoli avrà un Assessore-interlocutore e non più un’Assessora-demolitora con la quale non è stato possibile costruire nessuna forma di dialogo e collaborazione.



I Servizi Sociali di Ladispoli oggi si sono arricchiti delle capacità di una persona pacata e ponderata alla quale auguriamo buon lavoro.

Sicuramente saprà catalizzare quei processi di dialogo che consentiranno di chiarire le dinamiche dei fatti che hanno arrecato ai nostri ragazzi tante sofferenze e che, per opera della Cordeschi, hanno inopinatamente coinvolto l’Amministrazione comunale.



La Cordeschi ormai appartiene al passato, piuttosto che parlare di lei preferiamo per il bene dei ragazzi costruttivamente collaborare con chi le è subentrato e che sicuramente è scevro dai condizionamenti l’hanno indotta a deleteri comportamenti ed imperdonabili errori”.



Filippo Bellantone / Presidente APS Parco degli Angeli Onlus