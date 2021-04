Buona Destra Santa Marinella: "Sui referendum, contestazione a prescindere" - Terzo Binario News

“C’è uno stile politico che sa poco di politica, anzi quasi nulla, tra alcuni esponenti di opposizione.

Referendum consultivi ad esempio, che nella loro democratica interezza, vengono usati e scambiati per abrogativi fomentando demagogia al posto d’indagine conoscitiva come strumento d’aiuto a chi risiede e risiederà al governo locale nei prossimi anni. Non si comprende come questi esponenti di opposizione, facciano della contestazione una ragione di vita a priori.

In politica bisogna anche proporre e non solo contestare. Sarebbe interessante conoscere quante proposte sono state presentate all’amministrazione comunale in alternativa a decisioni o pareri presi dalla stessa.

L’opposizione politica deve essere uno strumento di rappresentanza e di contenuti, di moderazione ed incisività allo stesso tempo. D’altronde se si fossero vinte le elezioni non avremmo avuto la necessità di chiamarci opposizione e ognuno avrebbe concepito l’azione di governo locale come meglio riteneva opportuno.

Non essendo andata così, in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo , ci vuole dialogo e non contestazione a priori. Fermo restando i diversi principi ideologici o di contenuto, è da irresponsabili fare muro e basta. I muri si abbattono, non si costruiscono.

Un’opposizione valida è quella che dice no quando è necessario e dice sì quando è giusto. Comprendiamo che bisogna essere anche all’altezza e che il ” fermento sovranista” si manifesta anche nell’estrema sinistra ma, è un fermento che non porta a nulla se non a destabilizzare maggiormente un sistema già fragile di suo , che dovrebbe essere soprattutto in questa fase, prima di tutto collaborativo e allo stesso tempo ove necessario fermo e combattivo.

Non siamo ancora in campagna elettorale e le priorità in questo momento sono il decoro urbano e il rilancio turistico-culturale per ricreare guadagno in una cittadina che forse qualcuno ha dimenticato , vive prevalentemente di turismo e se non si cresce e ci si rilancia, con questa pandemia in corso, il rischio di default è altissimo”.

Comitato Buona Destra Santa Marinella