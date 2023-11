Parcheggiatori abusivi nella Capitale, giro di vite della Polizia Locale • Terzo Binario News

Sono 3 le persone fermate ieri pomeriggio dalle pattuglie della Polizia di Roma Capitale, nel corso dei consueti controlli a contrasto dei parcheggiatori abusivi nella Capitale.

In piazza Fiume e in Lungotevere dei Tebaldi, Gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) hanno individuato i tre uomini, di nazionalità straniera, mentre chiedevano con insistenza soldi per il parcheggio. Uno dei fermati, al termine delle verifiche circa la regolarità sul territorio nazionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’attività illegale di guardiamacchine.