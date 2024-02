Parcheggiatori abusivi all'Olimpico, Roma Capitale ne ferma tre • Terzo Binario News

Due rumeni a piazzale Clodio, un bengalese a ponte Milvio tutti controllati in occasione di Roma-Feyenoord

Rafforzati i controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale presso lo stadio Olimpico e nelle aree limitrofe in occasione della partita Roma – Feyenoord: prima del fischio di inizio, le pattuglie Gruppo Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) hanno effettuato una serie di verifiche nella zona per contrastare i fenomeni irregolari, tra cui la presenza di parcheggiatori abusivi.

Tre le persone fermate, perché colte ad esercitare l’attività illegale di parcheggiatore abusivo: si tratta di due cittadini di nazionalità romena di 30 e 22 anni, fermati in prossimità di piazzale Clodio e un cittadino bengalese di 40 anni, fermato a Ponte Milvio.

Oltre alle sanzioni previste, per un totale di circa 2mila euro, gli agenti hanno applicato tre ordini di allontanamento e denunciato i soggetti per attività ripetuta di parcheggiatore abusivo. Gli stessi erano stati infatti già fermati e perseguiti in passato per le stesse azioni. Per il cittadino bengalese è scattato il fermo per identificazione, con fotosegnalamento, perché sprovvisto di documenti. A quest’ultimo gli sono stati sequestrati i proventi illeciti legati all’attività, che il 40enne aveva già racimolato in un breve lasso di tempo.