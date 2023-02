Parcheggi sulle strisce pedonali: 5600 automobilisti multati da Roma Capitale • Terzo Binario News

Lotta ai parcheggi selvaggi a Roma.Nel corso dei controlli predisposti dal Comando Generale della Polizia di Roma Capitale, volti ad incrementare le verifiche sul rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale, sono stati svolti accertamenti mirati su quegli illeciti che possono recare intralcio o pericolo alla circolazione, come la sosta in corrispondenza degli attraversamenti pedonali .

Solo nelle ultime settimane, gli agenti hanno elevato circa 5600 sanzioni sull’intero territorio capitolino, in merito a questo tipo di irregolarità.

L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi giorni.