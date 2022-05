Parcheggi blu alla stazione di Tarquinia, Centini e Catini: "Il nostro no non è bastato" - Terzo Binario News

I consiglieri comunali di Tarquinia Arianna Centini e Manuel Catini commentano la decisione della maggiorananza sugli stalli blu.

“Parcheggi a pagamento alla stazione di Tarquinia: abbiamo con convinzione votato a favore della mozione presentata dai colleghi di minoranza che chiedeva la rimozione degli stalli blu.

“Purtroppo la maggioranza in consiglio comunale ha respinto la proposta confermando la volontà di istituire 98 stalli a pagamento; una presa di posizione inconcepibile che ha diviso anche l’amministrazione stessa.

Le assenze di alcuni consiglieri, infatti, lasciano pensare che non si possono sempre assecondare scelte per partito preso o per sola fedeltà politica, soprattutto quando colpiscono come in questo caso lavoratori, pendolari, studenti.

“Avevamo espresso nei giorni scorsi la totale contrarietà a questa decisione della giunta ed oggi con il nostro voto, per eliminare i parcheggi a pagamento alla stazione, l’ abbiamo confermata”.