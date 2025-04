Papa Francesco, il 25 Aprile regolare cerimonia a Ladispoli al Monumento ai Caduti • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, una figura straordinaria che ha segnato profondamente la storia della Chiesa e dell’umanità intera con il suo esempio di umiltà, amore per gli ultimi e instancabile impegno per la pace e il dialogo.

“Ci uniamo al dolore della comunità cattolica e del mondo intero – ha dichiarato il Sindaco Alessandro Grando – per la perdita di un Pontefice che, con il suo magistero e la sua testimonianza, ha saputo toccare il cuore di credenti e non credenti, indicandoci la via della fraternità, della giustizia e della speranza.”

In segno di lutto e rispetto, così come previsto dal Governo con la proclamazione del lutto nazionale, le bandiere sono state esposte a mezz’asta di fronte al palazzetto comunale.

Il Sindaco informa inoltre che la cerimonia del 25 aprile, Festa della Liberazione, si svolgerà regolarmente a partire dalle ore 10:30 in Piazza dei Caduti, ma in forma ridotta.

L’evento si limiterà agli interventi istituzionali e alla deposizione della corona al Monumento ai Caduti.

Sarà un momento di raccoglimento e riflessione per onorare non solo la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà, ma anche quella di Papa Francesco, testimone autentico di pace e umanità.