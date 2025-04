Il Pd Allumiere controreplica al Comune di Allumiere: "Le pec sono il minimo, servono azioni concrete non i selfie" • Terzo Binario News

“Un post che ha dell’assurdo quello pubblicato dal comune di Allumiere, a seguito delle numerose segnalazioni avvenute sui social da parte degli abitanti di Allumiere relativamente alla frana in via Braccianese Claudia.

Ancora più assurdo l’articolo che sta circolando in queste ore. Quello che scrive il Comune, con un tono di assoluta propaganda e non di informazione, a proclamare quasi un’azione eccezionale. fa sorridere.

Ci sembra il minimo sindacale, quello di scrivere segnalazioni tramite PEC, ma il Sindaco ha il potere di fare di più, ci saremmo aspettati azioni più concrete e tempestive. Due lettere scritte sulla frana in un anno, nemmeno l’accortezza di scrivere con più assiduità. “Noi ci siamo” questo il solito mantra: ma dove siete, ci verrebbe da dire?

A fare i selfie presso la Camera dei deputati o a sfilare durante la processione. Non vengono svolte commissioni, il consiglio comunale non viene convocato da 4 mesi, le giunte svolte rigorosamente online (con sempre 2 assessori assenti), nemmeno il tempo di passare mezz’ora in Comune. Abbiamo più volte organizzato incontri con i rappresentanti di Città Metropolitana, pubblicizzati su cartelloni e mezzo social, e mai abbiamo visto un rappresentante della maggioranza venire e chiedere spiegazioni, chiarimenti o approfondimenti. Tra le altre cose ciò che è stato pubblicato tramite giornali dal sindaco e dai consigliere di maggioranza contiene informazioni false, perché alcuni degli interventi richiesti dalle “letterine” pubblicate tramite la pagina istituzionale sono stati eseguiti o sono in via di esecuzione. La verità è che essere amministratori non significa fare selfie durante le feste paesane o fare gli influencer. Almeno risparmiateci queste lezioni da chi se ne frega completamente delle sorti del paese.

Ci vediamo al prossimo selfie!”

Partito Democratico di Allumiere