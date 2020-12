Paolo Di Paolo ospite dell’UniPopolare Lago di Bracciano per il libro “Svegliarsi negli anni Venti” - Terzo Binario News

Collaborazione tra la Humanae Vitae e l’Ateneo del Lago

Il 19 Dicembre 2020, alle 17:30, Paolo Di Paolo sarà ospite dell’Università Popolare del Lago di Bracciano per presentare il suo nuovo libro “Svegliarsi negli anni Venti”.

«Un viaggio dai primi del Novecento a oggi seguendo le tracce di Gobetti, Kafka e Kiki de Montparnasse. Spiriti (diversi) dei tempi in un percorso costellato da stravolgimenti tanto veloci quanto inimmaginabili» – La Stampa, Tuttolibri

Dalle colonne del Corriere della Sera, Serena Dandini dice:” “Paolo Di Paolo viaggia nel tempo, tutti gli scrittori lo fanno, ma lui ha una patente speciale”.

Così, siamo tutti sullo stesso punto nella linea del tempo ma con fusi orari diversi; e sono rari i passaggi che possiamo davvero chiamare epocali, quelli in cui il calendario dei fatti e quello dei sentimenti combaciano, e in una collettività i cuori battono quasi in sincronia. Una catastrofe di qualche tipo. Una guerra. Un’attesa.

Il tempo come avventura irripetibile!

Dialogare con Paolo Di Paolo su “Svegliarsi negli anni Venti” e su tanto tanto altro, sarà una splendida occasione e un’opportunità che nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Humanae Vitae e l’Università Popolare del Lago di Bracciano a cui vi invitiamo a partecipare: il 19/12 alle 17:30 a Bracciano presso la sede dell’Università Popolare del Lago di Bracciano, in Via delle Cantine 19.

Non dimenticare di prenotare, la partecipazione è condizionata al rispetto della normativa dettata dal DPCM in materia di COVID 19.