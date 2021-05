Paola Tiselli protagonista nella prima uscita stagionale - Terzo Binario News

Finalmente è tornata in pista Paola Tiselli, la chioma viola civitavecchiese del mezzofondo Master.

A Roma, presso lo stadio delle Aquile Paolo Rosi dell’Acquacetosa ha preso parte al Trofeo Liberazione, che si distingue perché le distanze non sono quelle olimpiche. Dopo diversi mesi di astinenza dalle competizioni ufficiali ecco un primo tassello per la stagione 2021, finalmente partita.

Nel caso della mezzofondista locale però, la kermesse a cui ha preso parte la Tiselli è stata la classica distanza del 1500m. Trentasei le atlete che si presentano sulla linea di partenza, suddivise in tre serie. Paola prende parte alla prima di esse, che raggruppa le atlete più accreditate. Gara dal ritmo sostenuto fin dall’avvio, con passo intenso dettato dalle tre giovani battistrada. La civitavecchiese si mette a fare da capofila delle inseguitrici, cercando di non perdere troppo terreno dalle primissime. Alla fine, conclude la gara con un ottimo 4’59”47 , crono che la colloca al primo posto della graduatoria nazionale di categoria. Buon auspicio e posizione di vantaggio per le competizioni previste nelle prossime settimane.

Sulla stessa distanza , ma nella categoria M50, Gianluca Pierdomenico prende parte al suo secondo 1500m della carriera agonistica. Ottimo interprete delle gare su strada, ora sotto la guida del coach Roberto Di Luzio, si inserisce subito tra le élite nazionali della categoria. In una gara un po’ troppo affollata e nervosa non riesce a salire sul podio ma porta comunque a casa il suo record personale con 4’41”5.

Prossimo importante appuntamento per Paola e Gianluca saranno i campionati di società Master il 15 e 16 maggio a Tivoli. I due portacolori della Liberatletica Roma saranno impegnati con la loro società nella fase regionale dalla quale, stilate le classifiche di tutta Italia, usciranno i migliori 24 sodalizi. Questi a loro volta avranno accesso alle finali nazionali che si svolgeranno a fine luglio.