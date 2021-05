Csp, sì allo sciopero anche da Ugl e Usb - Terzo Binario News

“Le scriventi organizzazioni sindacali, UGL USB nonostante i continui

appelli, il Comune di Civitavecchia, Socio Unico della società

Partecipata continua a disertare tutti gli incontri programmati da ormai

diversi mesi e a non fornire risposte concrete ai tanti quesiti posti

dalle scriventi.

Come ad esempio la mancata RICAPITALIZZAZIONE della Csp

Srl partecipata 100% dal Socio Unico (Comune di Civitavecchia) come da

punto 5 della delibera di Consiglio Comunale n.78 del 30 ottobre 2020-

totalmente disattesa, a grave danno per la Società partecipata che ad

oggi registra un patrimonio netto negativo, che non gli consente di

essere finanziabile a livello bancario;

Reinternalizzazione del servizio del verde pubblico cittadino

attualmente tolto alla CSP perché impossibilitata allo svolgimento

rispetto alla non congruità del contratto di servizio in essere e

successivamente affidato ad appalto esterno ad un costo maggiore

rispetto al contratto di servizio con la partecipata.

Partecipazione alle convocazioni e ai lavori della COMMISSIONE

PARITETICA, anche del Socio Unico come da accordo del 19/5/17 stipulato

tra le organizzazioni sindacali, il Comune di Civitavecchia e la

Civitavecchia servizi pubblici srl.

In ragione di ciò e fortemente preoccupati per quanto sta accadendo

all’interno della partecipata abbiamo inteso dare un primo monito

indicendo lo stato di agitazione. Visto il perseverare del Socio Unico

su un immobilismo più assoluto, riteniamo che a tutela dei cittadini

veri azionisti nonchè primi destinatari dei servizi erogati dalla

società abbiamo indetto il primo sciopero unitamente alla CGIL FP, UIL

TRASPORTI, UILTUCS dei lavoratori per il 18 maggio di 24 ore”.

UGL USB