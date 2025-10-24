Palpeggia una turista colombiana a Termini, Roma Capitale denuncia un 24enne • Terzo Binario News

Erano impegnati nei servizi di pattugliamento del territorio nell’area della Stazione Termini, gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale, quando la loro attenzione è stata richiamata dalle urla provenienti da via Marsala.

Giunta sul posto, la pattuglia ha trovato una donna, turista 29enne di nazionalità colombiana, la quale ha cercato subito protezione negli operanti, raccontando loro di essere stata molestata da un uomo, che dopo averla incrociata lungo la strada, era tornato indietro e aveva iniziato ad avere comportamenti insidiosi e insistenti, accompagnati da atti di palpeggiamento.

Gli agenti hanno subito provveduto a tranquillizzare la donna, intercettando a breve distanza il soggetto, nonostante un suo tentativo di fuga. Accompagnato presso gli uffici di via della Greca, al termine degli accertamenti del caso e raccolta la denuncia della vittima, nei confronti del ragazzo, 24enne di nazionalità italiana, si è proceduto per il reato di violenza sessuale.

I caschi bianchi hanno inoltre provveduto ad accompagnare la donna presso un Centro Antiviolenza per l’avvio del percorso di tutela previsto dal “Codice Rosso”.