Pallanuoto master, successo a Palermo per Barbara D’Ippoliti e Alessandra Ranalli • Terzo Binario News

Due pallanotiste civitavecchiesi protagoniste ai campionati italiani Master che si sono disputati a Palermo lo scorso fine settimana.

Sono Barbara D’Ippoliti e Alessandra Ranalli, con quest’ultima incoronata miglior giocatrice del torneo.

Certo, è stato un torneo nazionale di waterpolo ma più ancora un modo per rivedersi fra ex compagne e avversarie, peraltro perfettamente riuscito tanto che le due sportive stanno pensando di ripetere l’esperimento a Civitavecchia.

Per l’occasione la D’Ippoliti e la Ranalli hanno indossato la calottina della Europa Sporting Nuoto di Roma, partecipando e vincendo il torneo di fascia 30+ mentre l’Ortigia Siracusa si è aggiudicata il torneo 40+. Tre in tutto le gare disputate ma resta più che altro la contentezza per aver riannodato i fili con un passato sportivo che chissà, magari può ridiventare futuro. «Bellissimo il rivedersi in un contesto simile – spiega Alessandra Ranalli – a prescindere da successo e premi. È vero che il movimento pallanotistico ha subito un rallentamento brusco causato in primis dal

Covid però il campionato palermitano ha dimostrato che si può costruire qualcosa di divertente». L’Europa Sporting Nuoto è stata una sorta di “all star” alla quale si sono aggregate giocatrici di squadra diverse: «Ci siamo trovate con Barbara a indossare la stessa calottina di una pallanotista di Palermo, una di Milano, persino una giocatrice russa e una brasiliana. Unico scopo il divertimento e l’obiettivo è stato centrato visto che non ci conoscevamo tutte. Però, magari ancora con l’appoggio della società società romana, si sta sviluppando un progetto stuzzicante da perseguire nei prossimi mesi». Amiche da sempre, Alessandra e Barbara, sfruttando ogni opportunità e ogni momento libero, sono riuscite a mantenersi in forma. E potrebbe essere questo lo slancio verso una nuova avventura: «Sì perché in noi sta nascendo l’idea di costituire a Civitavecchia una formazione Master. Le condizioni ci sono, le atlete pure e la volontà non sembra mancare. Vediamo se sarà possibile ripercorrere il cammino dei Master uomini» la conclusione di Alessandra Ranalli.

La componente dell’Europa Sporting Roma presente a Palermo del Master 30+

Presidente Cinzia Farina

Vice Presidente e Direttore Tecnico Roberto Migliori

Allenatore Paolo Ghira

Giocatrici

Rezeda Aleeva

Maria Rosaria Arceri

Valentina Benefico

Maria Teresa Cozzolino

Barbara D’Ippoliti

Francesca Giulini

Andrea Henriques

Manuela Mattera

Giulia Noera

Alessandra Ranalli

Paola Valola

Anna Gaia Vincenzi

Siluana Zancolò