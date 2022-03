“Finalmente anche la Scuola Centro ha una palestra prefabbricata attrezzata ea breve ne sarà realizzata anche un’altra presso la Scuola Pirgus.

In questo modo i bambini potranno avere un’area coperta dedicata allo svago e all’attività fisica, in attesa della costruzione definitiva in entrambi gli Istituti.

Un altro passo in avanti per la città”.

Avv. Pietro Tidei