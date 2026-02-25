PalaMercuri, i genitori della Cv Skating scrivono al Pincio per la strada dissestata • Terzo Binario News

“Con la presente mail vorrei informare l’amministrazione comunale della disastrosa condizione in cui versa la strada comunale che conduce all’impianto sportivo comunale PalaMercuri.
Ogni giorno centinaia di cittadini si recano all’impianto per svolgere attività sportiva ma viste le copiose piogge di quest’inverno la condizione in cui versa la strada è estremamente pericolosa, sia per i mezzi che per le persone. Persino più di quanto accaduto nel recente passato come riportato dalla stampa locale.
Confido in un rapido intervento di messa in sicurezza dell’amministrazione comunale per consentire la prosecuzione in sicurezza dell’attività sportiva. Al momento è estremamente difficoltoso, per non dire impossibile, recarsi all’impianto con i propri mezzi.
La situazione non è procrastinabile e non va sottovalutata”.
I genitori dei ragazzi della Cv Skating