Pagliuca (Pd): "Un anno di Baccini, un anno di spese folli e carenze per Fiumicino" • Terzo Binario News

“Ad un anno esatto dalle elezioni nulla è cambiato a Fiumicino. Questa amministrazione, carente di idee virtuose per la città, ha solamente completato le opere iniziate da noi.

In comune nel frattempo è scoppiato il caos: sono arrivati tantissimi commenti da parte di dipendenti e cittadini colpiti da quanto emerso dal servizio di Report.

Non sta a noi sparare sentenze o svolgere eventualmente il lavoro della magistratura, ma la città merita spiegazioni.

Noi non faremo come loro. Di certo alcuni temi dovranno essere approfonditi in consiglio, perché i dubbi e le perplessità sono ormai troppe.

Qualcuno poi ha già chiesto i nostri rendiconti, ma noi non abbiamo alle spalle fantomatiche e misteriose università. Chi ci attacca ha probabilmente la coda di paglia. Forse vogliono intimorirci? Noi continueremo a lavorare e a garantire un’opposizione intransigente per il bene della nostra città”. A dichiararlo è Ezio Di Genesio Pagliuca, Consigliere comunale di Fiumicino di opposizione e del Partito Democratico