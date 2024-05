"Come un gatto in tangenziale - ritorno a Coccia di Morto": proiezione gratuita a Fiumicino • Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 18 maggio alle ore 20:30 presso la Stazione Marittima di Piazzale Molinari

Si terrà il prossimo sabato 18 maggio, alle ore 20.30, presso la Stazione Marittima di Piazzale Molinari, ex Piazzale Mediterraneo, a Fiumicino, la proiezione del film diretto da Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Claudio Amendola “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”.

La proiezione, ad ingresso libero e gratuito, è stata organizzata e promossa dalla Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, a cura dell’Associazione Acis ODV.

La pellicola, di spiccato carattere comico, particolarmente legata per assonanza di luoghi e location a Fiumicino, narra le vicende di Monica e Giovanni, a tre anni dalla fine della loro storia d’amore, che come avevano previsto sulla panchina di piazza Cavour, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale. Il film ha ottenuto due candidature e vinto un premio ai Nastri d’Argento come Miglior Film Commedia.

La Commissione Cinematografica ha collaborato nei giorni scorsi proprio con Claudio Amendola, che nel film interpreta l’ex marito un po’ galeotto della Cortellesi, per la realizzazione delle riprese del seconda serie de “Il Patriarca 2” nel territorio di Fiumicino.