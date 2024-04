Otto studenti tedeschi al Di Vittorio impegnati in aziende di Ladispoli e Civitavecchia • Terzo Binario News

Sono al lavoro in diverse aziende del territorio gli otto studenti della “Berufsbildende Schule Gestaltung und Technik” di Treviri (Scuola professionale di Progettazione e Tecnologia) giunti a Ladispoli il 14 aprile nell’ambito del Progetto di internazionalizzazione coordinato per l’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” dalla Prof.ssa Mariagrazia Passerini.

“Il programma sta seguendo le tappe previste orientandosi verso una maggiore operatività e laboratorialità.

Per lo svolgimento del loro PCTO, in base agli accordi presi con le Aziende anche grazie alla collaborazione della Prof.ssa Giovanna Albanese, Responsabile Eventi del nostro Istituto, gli allievi tedeschi si sono recati presso la “Euroimpianti Civitavecchia”, un CAF di Ladispoli e l’azienda “Arti Grafiche Lauria” di Ladispoli.

Abbiamo scelto realtà di eccellenza del nostro territorio e ringraziamo i titolari delle società che stanno ospitando gli studenti di Treviri, consentendo di apprendere le tecniche più innovative nei loro settori formativi e professionali”. Gestita da Claudia Curella e Moreno Maldoni, Euroimpianti nasce nel 2003, si occupa di impianti elettrici ed idraulici e si trova in via Sofia de’ Filippi Mariani all’interno del Centro Commerciale “I Mulini”.

Ancor più antica la storia delle “Arti Grafiche Lauria” sorte nel 1961: un’azienda all’avanguardia nel settore digitale, grazie a macchinari altamente innovativi come la stampante UV flatbed per grandi formati. Altri studenti della delegazione tedesca hanno invece svolto il loro tirocinio al CAF/Sportello del Cittadino del Centro commerciale “Le Palme” o, ancora, partecipato a lezioni di IT (Information Technology) presso la sede centrale e quella dell’Alberghiero, supportati dagli allievi della delegazione italiana partecipanti al Progetto, da alcuni Docenti e Assistenti tecnici dell’Istituto: Raffaella Leli, Renato D’Aloia, Alice De Carlo, Alessandro Olivieri, Antonio Caccavale, Pasquale Pontoriero e Tiziana Feliciano. Domani gli allievi raggiungeranno Gaeta per partecipare ad una giornata del “Festival dei Giovani”, mentre nel fine-settimana si recheranno a Roma per una visita della Capitale che concluderà, con una full immersion nella bellezza, nella storia e nell’arte, la prima settimana del Programma.