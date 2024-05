Cerveteri città della ricerca scientifica, raccolta record per l'azalea di Airc • Terzo Binario News

Il volontario Assovoce Bruno Frosi: “Raccolti 3600euro ai quali si aggiungono altri 100euro di donazioni spontanee”

Il rapporto tra Cerveteri e il mondo della ricerca scientifica è sempre più solido. Anche questo fine settimana infatti, i cittadini si sono dimostrati estremamente sensibili e generosi verso una causa nobile e importante.

Come saprete, in tutta Italia tantissimi volontari erano impegnati nella campagna della Fondazione Airc dell’Azalea, una pianta meravigliosa da donare alla propria mamma in occasione della Festa della Mamma, ma anche un simbolo speciale nella lotta contro il cancro. Infatti, tutto il ricavato delle piante vendute nelle piazze di tutta Italia, sarà devoluto alle attività di ricerca.

“Incassi d’oro” anche a Cerveteri, grazie ad Assovoce, che attraverso un proprio volontario, Bruno Frosi, ha reso noti alla cittadinanza i risultati ottenuti: “I volontari Assovoce ringraziano tutta la cittadinanza, per aver contribuito a farci vendere 200 piante di Azalea per un totale di 3600 euro, ai quali si aggiungono 100 euro di donazioni spontanee. Grazie a tutti!”