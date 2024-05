L'aurora boreale immortalata dagli Astrofili di Palidoro • Terzo Binario News

“Una suggestiva aurora sulle vie degli Etruschi realizzata dal Gruppo Astrofili Palidoro.

“Quando avevo percorso metà del cammino della nostra vita,

mi ritrovai in una foresta in ombra,

perché avevo perso il sentiero che non si allontana”

[Dante Alighieri]



Composizione di tre foto con Sony A7III, samyang 14mm f2.8, 4s, iso 2500. Eccezionale vista dell’aurora boreale dalla campagna intorno a Roma, Cerveteri, Italia. Dieci minuti di cammino lungo un sentiero tra le tombe etrusche del Lazio, patrimonio dell’UNESCO.

Crediti: foto scattate da Paolo Giangreco Marotta, elaborate da Giuseppe Conzo. Gruppo Astrofili Palidoro.”

Giuseppe Conzo

Gruppo Astrofili Palidoro

www.astrofilipalidoro.it