Grande festa al Bosco di Valcanneto, ecco il programma • Terzo Binario News

Giornata naturalistica, di cultura e informazione organizzata dal gruppo “Amici del Bosco”

Una domenica immersi nella natura. Si svolgerà domenica 19 maggio a partire dalle ore 10:00 la “Festa del bosco di Valcanneto”, organizzata dagli Amici del Bosco e con il patrocinio del Comune di Cerveteri. Ricco il programma, che inizia la mattina e avrà come ritrovo, alle ore 10:00 la piattaforma in Via Vivaldi, all’entrata del Bosco.

Seguirà un incontro pubblico avente a tema il futuro del bosco e a seguire mostre d’arte, musica e letture. Concluderà la giornata, la passeggiata naturalistica a cura di Antonio Pizzuti Piccoli e Stefano Martinangeli.

“Partecipiamo in tanti – dichiarano gli organizzatori – per conoscere e festeggiare il nostro bosco”