Giulio e Black, due casi disperati: urgono due adozioni del cuore • Terzo Binario News

*Giulio* un povero Beagle, trovato abbandonato in pessime condizioni… *Con le zampe anteriori deformate, stremato, in ipotermia*.. Vicino ad una strada statale.. Chissa’ dove sarà stato finora.. Con quelle zampette deformate si pensa ad un posto con poco spazio, (probabile una gabbia per polli), i muscoli non ci sono e quindi pensiamo che abbia avuto poche possibilità di muoversi.. Povera creatura.. E’ stato recuperato nella giornata di ieri 27 aprile 2024 e messo subito sotto le lampade per riscaldarlo .. E’ un maschietto di età adulta, forse 5/6 anni, non lo sappiamo.. Pesa molto poco circa 5/6 chili.. Di una tenerezza disarmante..

Vi posso dire che ha mangiato con appetito..

Pensate a quante creature ogni giorno, tutti i giorni si trovano in mezzo alla strada bisognosi di aiuto.. Le volontarie non possono fare miracoli, ancora non ci è possibile, ed ecco perché nonostante il nostro coraggio, abbiamo bisogno del vostro aiuto..

Aiuto prezioso affinchè queste creature non muoiano sulla strada da sole…. Ma come si fa????

Come è possibile far finta di nulla..Qui è un massacro vero e proprio..

*ABBIAMO BISOGNO DI VOI, NON CI ABBANDONATE*

*ci servono aiuti per GIULIO, CREATURA INNOCENTE* almeno per portarlo dal veterinario e vedere cosa ha povero piccolo.*

Cerchiamo persone con il cuore grande..un adozione d’amore!

Scriveteci vi prego.. Vi daremo tutte le info possibili PER AIUTARE GIULIO..

Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it

BLACK, 9 ANNI, IN CANILE DA 9 ANNI. NON E’ MAI USCITO DAL SUO BOX.

SUD

BLACK 9 ANNI 30/35 KG TAGLIA GRANDE

Entrato in canile nel 2015. Non è mai uscito dal suo box.

Entrato cucciolo, da 9 anni vive chiuso dentro questo box di cemento, senza mai uscire.Black è un gigante buono e triste abituato a convivere con altri cani.

Non abituato al contatto umano perché nessuno l’ha mai accarezzato.

E dai suoi occhi traspare tutto il suo dolore. Adottabile centro nord Italia.

Mimma 389-6355214

Clodine 371-4916307

Ha bisogno di una famiglia, ma una famiglia speciale…