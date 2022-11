Otto colonnine di ricarica di Enel X posizionate a Santa Marinella • Terzo Binario News

“Santa Marinella diventa sempre più green con l’attivazione di otto centraline elettriche Enel X installate sul territorio”.

Questo l’annuncio del sindaco Pietro Tidei stamani all’inaugurazione per la ottava colonnina con ricarica elettrica posizionata a Largo Gentilucci, a cui sono stati presenti anche la consigliera delegata al Marketing Territoriale Paola Fratarcangeli, l’assessore alle Attività Produttive Emanuele Minghella e il componente CDA Multiservizi Manfredo Ballarini.

“La Città segue sempre più il passo europeo e si spinge verso la transizione ecologica” ha aggiunto il primo cittadino.

Ciascuna centralina, denominata Fast, è capace di ricaricare due auto contemporaneamente e ricarica a 70kw in corrente continua e a 22kw in corrente alternata.

Il cavo in dotazione nell’auto elettrica ha un connettore che permette il collegamento alla presa dell’auto e una spina di diverse tipologie che consente alla persona alla guida di inserirla nella presa della stazione di ricarica. CHAdeMO è lo standard per la ricarica veloce in corrente continua.

Il cavo di tipo CCS2 consente la ricarica rapida, in corrente continua e lenta in corrente alternata e l’AC è universale, nominato Type 2.

Un’auto che ricarica in DC con le colonnine elettriche impiega mezz’ora per ricaricarsi all’80%. Questi nuovi impianti che forniscono energia elettrica sono di ultima generazione e sono prenotabili tramite applicazione, inserendo data ed orario di arrivo, in modo da poter trovare sempre una postazione libera.

“Con Enel X – spiega l’assessore Minghella – stiamo pensando anche all’illuminazione pubblica attraverso un project che prevede la sostituzione di tutte le luci a Led, compresi i corpi luminosi poco produttivi del vecchio progetto che hanno reso buie alcune zone della città. Tra marzo e maggio inizieremo ad eseguire interventi sul territorio anche nelle zone più periferiche del territorio, dove attualmente l’illuminazione pubblica non è presente”.

