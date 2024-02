Otto cani nel Lazio che hanno un disperato bisogno di aiuto • Terzo Binario News

Questo articolo spera di poter aiutare otto cani che hanno bisogno di essere curati. Le notizie arrivano dalla Fondazione Cave Canem.

Nuvola, Ambra, Perla, Rubio, Nemo, Alan, Sissy e Raul, sono cani ospitati in un rifugio del Lazio e necessitano di aiuto immediato.

In queste ore, non riesco a non pensare a loro, guardo le foto di ognuno e mi si stringe il cuore, non voglio deluderli.

A tormentarli non c’è solo il ricordo dei maltrattamenti subiti e la loro condizione di cani costretti a vivere in box ma anche il dolore fisico.

Le volontarie che li accudiscono fanno il possibile ma sono allo stremo delle forze e le spese mediche da sostenere sono altissime.

Sissi, Nuvola, Ambra e Perla lottano contro un nemico invisibile ma spietato: la leishmania.

Rubio rinvenuto sul ciglio della strada in Sicilia, ha una dermatite che non gli dà tregua.

Nemo proviene dal canile di Itri, convive con la condizione di cane tripode e soffre per una forte otite.

Alan è stato abbandonato dalla famiglia ormai anziano e lotta con la sindrome di cushing.

Raul strappato al circuito dei combattimenti, convive con l’ehrlichia, la rickettsia e le conseguenze motorie degli scontri con altri cani.

Ecco le informazioni necessarie per sostenerci attraverso bonifico.

IBAN: IT57S0306909606100000169682 sul conto intestato alla Fondazione Cave Canem.

Per donare online tramite Carta di Credito, PayPal o SEPA puoi usare QUESTO LINK.