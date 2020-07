Ostia, Raggi: "L'ex stabilimento Arca tornerà ai cittadini" - Terzo Binario News

Molte spiagge del litorale di Roma erano abbandonate, in uno stato di degrado e con chioschi e strutture fatiscenti e irregolari. Adesso non è più così. A Ostia l’ex stabilimento Arca, per esempio, dopo anni di chiusura e abbandono tornerà ai cittadini e sarà una delle spiagge libere più belle del litorale. La valorizzeremo ancora di più organizzando lì attività sportive, manifestazioni culturali, esibizioni e incontri per renderla uno spazio accogliente dove potersi ritrovare. Il lavoro che stiamo portando avanti a Ostia è una vera e propria rivoluzione e non ha precedenti: su questa spiaggia in particolare eravamo intervenuti a marzo per abbattere le strutture irregolari e bonificare l’intera area. Ora ritorna ai cittadini più bella, più sicura e decorosa.Abbiamo riconquistato le spiagge granello per granello, riportando legalità là dove l’illecito la faceva da padrone. È un lavoro mai visto prima che richiede impegno e determinazione. Il litorale romano ha cambiato volto ed è stato restituito alla città. Dobbiamo esserne tutti orgogliosi.