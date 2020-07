Incendio a Cerveteri: a fuoco vigna abbandonata in località San Paolo - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Cerveteri, il secondo di sabato 25 luglio. Dopo le fiamme che hanno interessato sterpi, boscaglia, macchia mediterranea tra via di Ceri e via Doganale, è andata a fuoco una vigna abbandonata in zona San Paolo, per la precisione in via Migliorie Passo di Palo. Il tutto è accaduto intorno alle 23.

Sul posto per domare il rogo – le cui cause sono imprecisate – i Vigili del Fuoco di Bracciano, che hanno impedito il propagarsi verso alcune abitazioni: a bruciare, nel complesso, un’area di circa un ettaro.

I pompieri di Cerveteri, per la cronaca, erano ancora impegnati con le operazioni di bonifica dell’incendio divampato in via di Ceri (intervento, questo, che si è protratto per tutta la notte).