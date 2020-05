Ossa di cavallo del Medioevo sulla spiaggia di Ladispoli - Terzo Binario News

Sono rinvenute alcune ossa sulla spiaggia di Palo a Ladispoli. Di per sé non è un fatto insolito perché lì insiste una necropoli antica e conosciuta che le mareggiate stanno pian piano erodendo.

Motivo per cui il rinvenimento non è così sconvolgente. Solo che quando poi è intervenuta la Guardia Costiera, come avviene in questi casi, è saltata fuori una scoperta molto interessante. Infatti le ossa non sarebbero umane bensì equine. E, aspetto ancora più curioso, sarebbero lì da secoli. Infatti le ossa del cavallo risalirebbero al Medioevo.

Motivo questo per cui è stata interessata la Sovrintendenza Archeologica, che studierà i reperti rinvenuti.