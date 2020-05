Nuovo guasto idrico a Ladispoli - Terzo Binario News

Un nuovo inconveniente all’impianto idrico di Ladispoli è avvenuto stanotte.

L’Amministrazione comunale rende noto che questa notte si è si verificata una perdita idrica in via Lazio angolo via del Mare e, nella zona, per consentire i lavori è stato temporaneamente interrotto il flusso dell’acqua.

Sul luogo sono prontamente intervenuti i tecnici di Flavia Servizi che stanno avendo delle difficoltà a completare i lavori a causa di alcune autovetture parcheggiate sul luogo della perdita.