Orsomando De Angelis sulla linea demaniale: "Casualmente l'interesse privato riguarda Ostilia" - Terzo Binario News

“La Linea demaniale è forse come i famosi compitini a piacere che un tempo si svolgevano nelle scuole elementari?

È alquanto curioso ed imbarazzante il corso dell’ondeggiante Linea demaniale di Campo di mare, che negli ultimi periodi sembrerebbe, più che rappresentare le dovute limitazioni, modellare l’andamento di alcune proprietà a discapito di altre generando, probabilmente, una sorta di profonda confusione tra interesse pubblico e privato dove quel “privato, guarda caso ma sarà una coincidenza, è ancora dell’Ostilia srl.

Società, come tutti ben sanno, posseduta quasi totalmente dal fallito Gruppo Bonifaci quello stesso gruppo i cui curatori fallimentari sono stati contattati “..una, due, tre volte.. non glielo so dire.. “ dallo stesso Sindaco Pascucci (parole sue) per capire se la situazione del fallimento potesse “inficiare” il suo dialogo con Ostilia.

Quella stessa società Ostilia oggetto di un importante esecuzione giudiziaria (procedura, nr.107/2017 Lotto 1 Tribunale Civitavecchia e Curatore il Dott. Vianelli) attualmente “sospesa”, riguardante la vendita della piena proprietà di nr.2 stabilimenti balneari su una estensione complessiva di ca mq 685 in via Lungomare dei Navigatori Etruschi a Cerveteri per un valore di perizia pari a circa € 2.560.000,00.

E allora, caro Sindaco, la domanda sorge spontanea, Lei o chi per Lei ha preso contatto anche con il curatore della suddetta procedura per verificare se anche questa situazione potrebbe compromettere (inficiare) il suo dialogo con Ostilia oppure NO ?. Forse ci stiamo sbagliando ma ci sono alcune situazioni alquanto nebulose e vorremmo anche capire se, ad esempio, corrisponde al vero che il Comune di Cerveteri prima non era nella lista dei creditori per la procedura giudiziaria in questione e, oggi sembrerebbe essere uno dei quattro in elenco e se, il curatore dell’esecuzione giudiziaria nei confronti di Ostilia è stato, ad esempio, debitamente informato di presunte modifiche della linea demaniale. Per quanto ci riguarda noi abbiamo già presentato un Esposto – Denuncia richiedendo alla Guardia di Finanza e ad altri organi competenti, di indagare sul primo arretramento della linea in questione, ponendo attenzione e fare chiarezza, tra le varie cose, su una sostanziale variabile inerente, presumibilmente, proprio i due stabilimenti di proprietà della soc Ostilia oggetto del citato procedimento giudiziario pertanto, a nostro modo di vedere, la Guardia di Finanza dovrebbe approfondire non solo sul discorso degli spostamenti della linea demaniale ma, anche, sul procedimento giudiziario in questione verificando per quali motivazioni e perché sia stata spostata l’asta di vendita da ottobre 2020 a data da destinarsi e se corrisponde al vero che si sta attendendo una presunta nuova perizia in funzione di un ulteriore rimodulazione della linea demaniale stessa che, di fatto, potrebbe far ricadere nel demanio pubblico soltanto uno dei due stabilimenti oggetto di asta giudiziaria e, quindi, con la conseguenza di un considerevole abbattimento del valore dei beni contesi. E’ chiaro che, se così fosse, la vendita all’asta di una sola parte dei citati beni (stabilimenti balneari) diventerebbe più appetibile rendendo più abbordabile l’operazione per gli eventuali pretendenti partecipanti. Visto che questa Amministrazione non ci ispira fiducia e siccome siamo abituati a vederci chiaro abbiamo richiesto, sempre alla GdF, di approfondire sulle motivazioni del presunto rapporto instauratosi tra l’Amministrazione del Sindaco Pascucci e la Curatela Fallimentare, visto che il Comune di Cerveteri non avrebbe nessun titolo in un contenzioso tra privati come, naturalmente, siamo pronti a richiedere di fare chiarezza sulle eventuali decisioni prese dalla Capitaneria di Porto che a distanza di pochissimo tempo sembrerebbe apprestarsi ad una nuova variazione della linea demaniale”.

Aldo De Angelis Salvatore Orsomando

Consigliere Comune di Cerveteri Consigliere Comune di Cerveteri Gruppo Trasparenza e Legalità