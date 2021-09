Orsomando De Angelis sui rifiuti: "Sembra una beffa per Cerveteri, la Gubetti si dimetta" - Terzo Binario News

“Quello che, a quanto sembra, sta accadendo a Cerveteri ha il sapore di una beffa per l’evidente “precarietà” inerente sia il personale addetto alla raccolta dei rifiuti come anche degli strumenti e dei luoghi messi a disposizione dello stesso, e sia la discutibile gestione della stessa raccolta che vede, ancora, il “mistero” della composizione societaria A.T.I. e delle relative cessioni o cambiamenti interni alla stessa.

Non è un caso che, per l’ennesima volta, ci ritroviamo a denunciare quello che stanno soffrendo gli addetti alla raccolta dei rifiuti, per ciò che ci è stato riferito, domandando alla stessa Assessora Gubetti, se non è vero che non vi è la corretta quantità dei “mezzi” , come da capitolato, e che quelli che sono in dotazione si presentano in cattivo stato e sono più vecchi di ben oltre i previsti due anni ?

Se non è vero che proprio per tale importante “carenza” gli stessi operai hanno lavorato sotto il sole tanto da svenire e, questo, dopo un anno di pseudo promesse, non rispetto accordi contrattuali con presunti cambi di livello e scatti di anzianità che chi lo sa che fine hanno fatto, con famiglie che campano con circa 700 euro /mese?.

Ma come Assessora Gubetti dopo che noi, durante questi anni, le abbiamo più volte denunciato molteplici disservizi come l’inesistenza dell’attivazione del depuratore, la precaria sicurezza in cantiere come anche su attrezzature e mezzi, il mancato adeguamento dei locali per la presunta inesistenza a norma di docce e lavatrici, il non rispetto dei contratti ci ritroviamo, a distanza di così tanto tempo, con il depuratore che sembra ancora non funzionante, docce e lavatrici “fantasma” e con l’assenza di quella dovuta sicurezza in cantiere su attrezzature e mezzi, alcuni dei quali sono andati addirittura a fuoco e altri hanno avuto problemi meccanici.

Ma è tutto vero ?. Perché non ci dimostra che ci stiamo sbagliando? Anzi Le facciamo una proposta perché non andiamo insieme a fare un controllo, con il vostro DEC, per vedere se ci sono tutti i mezzi previsti dalla gara d’appalto visto che, da capitolato, avrebbero dovuto essere “vecchi” non più di 2 anni e invece, a quanto sembra, la situazione è differente tanto che alcuni sono quasi sempre in manutenzione?.

Vede Assessora, alcuni cittadini hanno anche segnalato che ci sono alcune criticità e certe “usanze” presso l’isola ecologica nella gestione di alcuni rifiuti come, ad esempio, la gestione del rifiuto dell’umido e Noi, ci scusi la curiosità, vorremmo proprio sapere se corrisponde al vero che proprio il “rifiuto umido” viene preso e buttato in un cassone per poi fare il cosiddetto “trasbordo” in un altro tanto da far arrivare l’odore sino alle case, ma risponde a realtà ?

Lei lo sa che se fosse vero sarebbe un fatto gravissimo. Questa è soltanto una piccola parte di quello che stanno patendo gli addetti alla raccolta, sofferenze che hanno scaturito l’effetto, per molti di loro, ad un’assenza dal lavoro per malattia e altro con il relativo probabile aggravamento del sistema di raccolta porta a porta, difatti il “rifiuto umido” viene raccolto con un passaggio pomeridiano e, questo, porta ad alcuni stazionamenti, praticamente giornalieri, dello stesso rifiuto umido e relativo odore maleodorante a discapito dei vicini.

Una situazione veramente insostenibile che, ultimamente, ha persino portato ad uno sciopero da parte dei lavoratori. Oltre a ciò sappiamo che per l’ennesima volta, avvolta da un preoccupante silenzio, si sta portando avanti la presunta cessione della quota A.S.V. alla M.S.A. (società già subentrata alla Camassa Ambiente) e questo porterebbe ad avere, praticamente, una A.T.I. uninominale che ben differisce da quella prima aggiudicatrice della gara pubblica.

Ma Lei Assessora è proprio sicura che tutto ciò sia legittimo?. Allora un ultima domanda sorge spontanea, perché oltre a verificare se tutta questa operazione è fattibile con la dovuta tutela dei lavoratori e dei loro diritti già acquisiti, la non perdita del T.F.R.(liquidazione), il pagamento di assegni famigliari, etc, è per voi cosa “buona e giusta” dare ad una società che appare assai in sofferenza con i mezzi e con il servizio un simile appalto dopo che, tra l’altro, sembra anche non rispettare proprio alla lettera gli accordi con i sindacati sin dall’agosto del 2020?

Chi ci va a lavorare se si creano tutti questi problemi?. Secondo Noi NO ed è per questo che vigileremo e, all’occorrenza, denunceremo tutto alle Autorità competenti nel frattempo, egregia Assessora Gubetti, Lei ci faccia una cortesia: rassegni le dimissioni .

ALDO DE ANGELIS SALVATORE ORSOMANDO

Consigliere Comune di Cerveteri Consigliere Comune di Cerveteri

C. Gruppo Trasparenza e Legalità C. Gruppo F.I.